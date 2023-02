Torino, Juric: "Milan? Mi dispiace non affrontarlo al massimo"

Il tecnico granata: "Rinnovo? Cairo ha detto che il contratto è pronto e lo ringrazio, è un orgoglio".

09-02-2023 18:07

In vista del match contro il Milan, Juric ha esordito in conferenza parlando di un suo rammarico: “Mi dispiace non affrontarli al massimo, queste squadre sono più pericolose quando sono in difficoltà. Quello del Milan è un periodo strano, vincevano di due gol con la Roma e poi è cambiato tutto, basta mollare un attimo che cambia tutto. Del Milan mi fa paura tutto, mi aspetto una partita di dinamismo e con poco tempo da perdere”.

Dubbi di formazione per Juric: “Adopo mi è piaciuto molto, mi sta dando soddisfazioni. Linetty è un periodo in cui non sta facendo molto bene, ma dobbiamo ancora decidere chi giocherà. Certo Adopo sa meglio certe dinamiche rispetto a Vieira che è appena arrivato… Sanabria giocherà, anche se sa che può migliorare ancora. Tra Vlasic e Karamoh deciderò di gara in gara”.

Infine, Juric ha concluso parlando del rinnovo: “Cairo ha detto che il contratto è pronto e lo ringrazio, è un orgoglio. Io voglio fare bene con la rosa che ho e adesso voglio fare il massimo, ma dobbiamo andare oltre le nostre possibilità per ottenere i risultati”.