Torino, Juric: "Pochi cambi disponibili: si fossero fatte scelte diverse..."

Ennesima frecciatina del tecnico granata alla direzione sportiva al termine del pari interno contro la Cremonese

21-02-2023 09:15

Qualche rammarico di troppo – e non potrebbe essere altrimenti – in casa Torino dopo il pari interno per 2-2 contro il fanalino di coda Cremonese. Queste le impressioni de tecnico granata Ivan Juric:

“Anche questa volta – ha detto, riferendosi a qualche assenza di troppo nell’organico granata e, allo stesso tempo, mandando l’ennesima frecciatina alla direzione sportiva – ci mancavano quattro giocatori come Ricci, Pellegri, Lazaro e Vlasic. Il mio grande rammarico negli ultimi anni è proprio questo, con scelte diverse forse avremmo potuto competere per altri obiettivi. I giocatori non sono figurine, ma hanno un peso. Sono comunque davvero soddisfatto per quello che hanno fatto i miei giocatori”.