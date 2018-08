Torino-Krunic, spunta un altro indizio

La trattativa che può portare Rade Krunic al Torino non si sblocca. Ma potrebbe farlo rapidamente. Empoli e granata sono d’accordo sul trasferimento in Piemonte della mezzala bosniaca, ma resta il nodo della contropartita, legata al nome di Afriye Acquah. Il centrocampista ghanese è stato messo sul mercato dal Toro, ma nicchia sulla destinazione empolese, chiedendo un ingaggio di 500.000 euro netti, fuori portata per la società del presidente Fabrizio Corsi.

Acquah sogna la Premier, ma negli ultimi giorni starebbe aprendo all’idea di restare in Italia e trasferirsi in Toscana. Un altro indizio in questo senso viene dalla repentina chiusura all’acquisto di Danilo Cataldi, centrocampista della Lazio a lungo vicino a indossare la maglia dell’Empoli: "Non siamo interessati a Cataldi" ha detto Corsi a 'Radio Olympia Sport'.

Il posto vuoto nel centrocampo di Andreazzoli potrebbe quindi essere occupato presto da Acquah, mentre per la fascia sinistra degli azzurri si fa largo il nome di prestigio di Luca Antonelli, in uscita dal Milan.

SPORTAL.IT | 07-08-2018 20:55