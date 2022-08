16-08-2022 16:34

Un prospetto interessante che cerca una chance da titolare per far vedere tutto il suo enorme potenziale. Marko Lazetic, giovanissimo attaccante serbo classe 2004, è stato acclamato lo scorso anno come autentico baby fenomeno, arrivato dallo Stella Rossa per la cifra di 5 milioni di euro. Lo scorso anno Lazetic ha per lo più giocato in Primavera, con qualche convocazione e pochi minuti tra i grandi.

Nella stagione corrente il serbo è stato aggregato per tutto il ritiro della prima squadra del Milan, ma la dirigenza rossonera pensa a un prestito annuale per consentire maggiore spazio a Lazetic. Tra queste si è fatto avanti con insistenza il Torino di Ivan Juric, che potrebbe sicuramente dare una chance al 2004 visti i tanti addii in zona offensiva in questa sessione di mercato. Tuttavia il Toro dovrà fare i conti con altre due società interessate, ovvero Spezia ed Empoli, che hanno mostrato il loro interesse per l’attaccante serbo. La palla passa ai tre club e a chi convincerà di più Paolo Maldini e Frederic Massara.

