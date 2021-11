Torino, lungo stop per Andrea Belotti: il comunicato del club

30-11-2021 18:00

Non c’è pace in questa stagione per il gallo Andrea Belotti. Pochissimi gol, tanti infortuni, critiche in nazionale, ed ora un nuovo, pesantissimo infortunio. Lesione di 2° grado al bicipite femorale destro e sto che si preannuncia molto lungo. Ecco il comunicato diramato poco fa dal Torino:

“Nuovi esami strumentali per Andrea Belotti. Il quadro ecografico ha confermato i rilievi di risonanza evidenziando una lesione di 2° grado al bicipite femorale destro. Il calciatore inizierà immediatamente le terapie e verrà rivalutato nelle prossime settimane”.

Dato per scontato che il suo 2021 sia finito, nella maggior parte dei casi servono almeno due mesi per riprendersi da questo tipo di infortuni. Dunque non prima di febbraio, a meno di ulteriori ricadute.

OMNISPORT