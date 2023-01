Torino, lungo stop per Lazaro: si stringe per Lazovic

09-01-2023 18:58

Brutta notizia per il Torino e per Ivan Juric. Il tecnico croato non potrà infatti contare per un lungo periodo su Valentino Lazaro. Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto l’esterno austriaco in prestito dall’Inter hanno infatti confermato i timori emersi in casa granata dopo il trauma contusivo-distorsivo al ginocchio subito dal giocatore a Salerno. La diagnosi parla di “lesione di alto grado al legamento collaterale mediale del ginocchio destro” come si legge nel comunicato del Torino, dove si specifica poi che “nei prossimi giorni seguiranno ulteriori accertamenti”.

Schierato in 15 delle prime 17 partite di campionato, 13 delle quali da titolare, Lazaro aveva trovato al Toro una continuità di impiego finora sconosciuta in Italia, ma ora dovrà fermarsi per lungo tempo.

In quest’ottica il direttore sportivo del Torino Davide Vagnati è pronto ad accelerare per il primo rinforzo del mercato invernale dei granata: tutti gli indizi portano a Darko Lazovic del Verona, giocatore ben conosciuto da Juric per averlo allenato all’Hellas, ma anche al Genoa.

Il serbo, in scadenza nel giugno 2024 con i gialloblù, potrebbe lasciare il Veneto per una cifra vicina ai due milioni di euro, colmando così il vuoto lasciato da Lazaro nel reparto esterni della rosa del Torino.

