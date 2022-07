Torino: Maggiore vicino; per Dovbyk c'è ottimismo

14-07-2022 10:33

Il club granata sta per mettere a segno due colpi importanti per la prossima stagione.

Se il centrocampista Maggiore sembra ormai cosa fatta, c’è un po’ più di lavoro per il direttore Vagnati, per convincere Dovbyk a vestire la maglia del Toro. Per l’ormai ex giocatore dello Spezia, manca praticamente solo l’annuncio, dopo l’incontro di ieri tra Cairo, Vagnati e gli agenti del ragazzo che firmerà un contratto dalla durata di quattro anni più l’opzione per un’altra stagione a più di 800 mila euro all’anno, quasi il triplo di quello che percepiva allo Spezia.

Al club ligure andranno 5 milioni più uno di bonus. Anche dalle colonne di Tuttosport si legge che in casa granata torna di moda Artem Dovbyk, 25 anni, attaccante del Dnipro e della Nazionale ucraina. Come detto c’è ancora un po’ di distanza tra le parti, ma il Toro non molla e vuole regalare a Juric l’ucraino dopo la partenza di Andrea Belotti.

