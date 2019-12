Torino, Mazzarri risponde alle contestazioni

In vista della sfida di domani contro l'Hellas Verona, Mazzarri ha analizzato gli avversari: "La sfida di Bergamo la dice lunga su come giocano, mettono in difficoltà tutti e abbiamo visto cosa ha fatto l'Atalanta in Champions. Complimenti a Juric, sono in forma strepitosa. Ne siamo coscienti, ma noi dobbiamo pensare soltanto a noi stessi: dobbiamo fare una partita importante per ottenere il risultato".

Su Belotti: "E' recuperato al 100%, domani vedrete le mie scelte in base a tante considerazioni. Tutti hanno fatto una settimana importante, devo fare delle scelte mirate considerando che le partite durano 90 minuti".

Chiosa sulle contestazioni della piazza: "Rispetto tutto e tutte le opinioni. Io sto molto attento al fatto che i miei giocatori vengano tutelati: io mi concentro sul vincere le partite, il resto mi interessa poco. Ma io ascolto e sento, poi ognuno fa ciò che crede".

SPORTAL.IT | 14-12-2019 14:37