Torino-Napoli, Juric: “Con Kvara ti fa il segno della croce”

L'allenatore granata alla vigilia della sfida contro la capolista di Luciano Spalletti: “Il georgiano non lo fermi”

18-03-2023 15:43

Ivan Juric ha un grattacapo e si chiama Kvaratskhelia. Secondo l’allenatore del Torino, è lui l’uomo più pericoloso del Napoli che affronterà i granata domani alle 15: “Kvara non lo fermi. Puoi raddoppiare, ma lasci spazio a Rui o agli inserimenti dei centrocampisti. All’andata Djidji ha fatto una grande partita, ma non so se può giocare domani. Con Kvara ti fai il segno della croce e speri non sia in giornata”. Fermare il georgiano vorrebbe dire depotenziare parecchio il Napoli che, comunque, può poi contare su Osimhen e tanti altri giocatori pericolosi.