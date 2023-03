Torino-Napoli: possibili disordini con ultras Eintracht?

Lo rivela Tuttosport

19-03-2023 12:00

A Torino è giornata di allerta rossa per il timore di nuovi scontri tra i tifosi del Napoli e dell’Eintracht. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, i tifosi dell’Eintracht potrebbero darsi appuntamento a Torino – dopo che mercoledì avevano messo a ferro a fuoco Napoli – per scontrarsi nuovamente con i tifosi azzurri. Questo fa salire l’allarme nel capoluogo piemontese, per il tutto esaurito di Torino-Napoli, infatti, è stato disposto un largo dispiegamento di forze.