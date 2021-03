Torino: Nicola chiama 6 giocatori dalla Primavera

Conclusa la settimana di quarantena disposta dall’Asl per la presenza di 10 positività (tra cui 8 giocatori), ieri pomeriggio il Torino ha ripreso gli allenamenti collettivi dopo non aver potuto viaggiare in direzione Roma per onorare l’impegno con la Lazio.

L’emergenza come prevedibile è totale, e mister Davide Nicola si è visto obbligato ad attingere dalla formazione Primavera per ingrossare le fila della prima squadra: secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, sono stati chiamati ben 6 giovani calciatori.

Un’azione necessaria per far fronte alle varie indisponibilità e provare a preparare la trasferta di Crotone, in programma domenica pomeriggio allo ‘Scida’: a patto, ovviamente, che si scenda in campo e che non si ripeta quanto accaduto recentemente.

Raffaele Spina, Gianmarco Todisco, Jean Freddi Greco (capitano della Primavera), Altin Kryeziu, Krysztofer Horvath e Christian Celesia, quest’ultimo con una presenza in Serie A alle spalle avendo esordito a Bologna nel finale dello scorso campionato, sono i nomi dei ragazzi su cui Nicola ha deciso di fare affidamento. In seguito potrebbero aggiungersi all’eventuale squadra anti-Crotone anche Erick Ferigra e Matteo Procopio, in odore di cessione a gennaio ma alla fine rimasti in Piemonte.

Capitolo Primavera: la gara di sabato contro i pari età dell’Empoli è stata rinviata a causa delle tante assenze.

OMNISPORT | 04-03-2021 13:27