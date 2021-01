Torino, Nicola: "Non siamo stati in grado di mantenere alto il ritmo"

Davide Nicola, allenatore del Torino, porta a casa un buon pareggio con la Fiorentina.

Ai microfoni di Sky Sport arrivano le parole del tecnico: “Il gioco è sempre stato spezzettato, non siamo stati in grado di mantenere alto il ritmo. Vogliamo sempre vincere, ma dobbiamo essere lucidi nell’analisi: stiamo ricercando una nostra identità, dunque va premiata la prestazione in questo senso. Non possiamo essere soddisfatti di tutti gli aspetti, ci sono molti fattori da migliorare, ma ci dobbiamo salvare. Dovremo essere capaci di apprezzare anche i piccoli passi. A me piace costruire, senza essere schiavi di quello che vorremmo già ottenere”.

OMNISPORT | 29-01-2021 23:31