Torino: occhi su Jean Pyerre

In attesa di conoscere il futuro del campionato, il Torino sta mettendo le basi per la prossima sessione di mercato.

Nei piani di Cairo gli interventi più importanti verranno svolti in difesa e a centrocampo mentre in attacco, con la conferma di Belotti, non ci saranno rivoluzioni.

Per quanto riguarda il reparto centrale del campo, gli occhi del club granata si sono fiondati su Jean Pyerre, classe 1998 del Gremio che piace anche all'Atalanta. In patria qualcuno crede che sia l'erede di Arthur del Barcellona.



SPORTAL.IT | 16-04-2020 14:32