Secondo Tuttosport, il Torino ha messo gli occhi su tre giocatori della Roma.

Walter Mazzarri ha chiesto a Cairo rinforzi in casa giallorossa: il sogno è Juan Jesus, già allenato dal tecnico all'Inter. Il brasiliano, però, non sarebbe l'unico obiettivo in casa granata; il ritorno di Bruno Peres, ad oggi, non sarebbe solo una semplice suggestione di mercato.

Il terzo e ultimo nome è quello di Gregoire Defrel, che piace molto anche a Gasperini.

SPORTAL.IT | 04-06-2018 15:25