Torino: partito il mercato delle cessioni

08-08-2022 08:49

Il terremoto causato da Juric ha dato una scossa al mercato granata. Dopo la decisione dell’allenatore di mettere fuori rosa 6 giocatori per scelta tecnica, il mercato delle cessioni del Torino sembra si stia muovendo. Per Vagnati la priorità è trovare una sistemazione a quei giocatori che secondo l’allenatore non faranno più parte del progetto tecnico torinese, proponendo così al Bologna Verdi ed Izzo. Il Torino vorrebbe Orsolini e Barrow, tuttavia i rossoblù non faranno partire entrambi i calciatori. Ad oggi, secondo Tuttosport, vi sono solo dei sondaggi, ma nel corso della prossima settimana potrebbero attivarsi delle trattative vere e proprie.

