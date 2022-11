Torino, Pellegri: "Voglio ripagare tutti. Juric è bravissimo"

05-11-2022 10:48

Pietro Pellegri è al Torino da quasi un anno, dopo essere arrivato in granata a gennaio nello scorso mercato invernale. Un’esperienza che sta facendo bene all’attaccante, come raccontato da lui stesso in un’intervista al Corriere di Torino: “Il club mi ha dato grande fiducia e serenità. Voglio ripagare tutti al meglio. Staff e società sono eccezionali”.

“Anche a livello di città, mi sto trovando davvero bene, addirittura meglio rispetto a Monaco e a Milano”, ha aggiunto Pellegri. Il centravanti ha poi parlato del tecnico Ivan Juric: “Una grande persona e un allenatore bravissimo. Stimola, motiva, capisce tanto di calcio. Come uomo è uno diretto, dice sempre tutto in faccia. Non ha filtri. Per me è la cosa migliore”.