L’ultimo grande obiettivo del mercato del Torino. Con l’arrivo di Schuurs dall’Ajax e quello imminente per Hien la dirigenza granata prepara l’affondo per riportare al Torino Dennis Praet, centrocampista della nazionale belga di proprietà del Leicester. Il club inglese valuta il calciatore intorno a 11 milioni di euro, ma c’è ancora un sostanziale gap tra domanda e offerta.

Infatti il rischio per il Torino è che qualche altra società arrivi a fare un’offerta maggiore per Praet prima del club di Urbano Cairo, che al momento è arrivato ad offrire una cifra vicina agli 8 milioni di euro. Per questo risulta fondamentale riuscire a cedere tre esuberi, ovvero Armando Izzo, Simone Verdi e Simone Zaza, tutti e tre già fuori dal progetto per la stagione corrente. Il Toro deve dare un’accelerata alle ultime mosse in entrata e in uscita per chiudere un colpo importante in virtù del recente infortunio di Miranchuk.

