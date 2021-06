Torino, piovono le richieste per Sirigu

Il mercato del Torino deve ancora entrare nel vivo, ma una delle poche certezze è che a difendere i pali della squadra di Ivan Juric non sarà Salvatore Sirigu.

Il secondo di Donnarumma in Nazionale ha concluso la sua esperienza quadriennale in granata, nonostante il contratto in essere per un’altra stagione.

Troppi i dissapori avuti negli ultimi tempi con tifosi e società per pensare di proseguire, anche alla luce del deludente rendimento avuto dalla squadra nelle ultime due annate.

Così, qualora non si palesasse un’offerta all’altezza, le parti potrebbero procedere alla rescissione contrattuale. I club interessati comunque non mancano, disposti a investire sull’ex Psg come titolare o come dodicesimo.

Per quest’ultimo ruolo sono in corsa la Juventus, a caccia del sostituto di Gigi Buffon alle spalle di Wojciech Szczesny, e la Roma, il cui estremo difensore titolare dovrebbe essere il portoghese Rui Patricio.

Una maglia da titolare a Sirigu potrebbero invece offrirla il Cagliari e il Genoa, che a propria volta potrebbe dover sosituire Mattia Perin qualora il portiere di Latina tornasse alla Juventus.

Sirigu è stuzzicato in particolare dall’ipotesi Cagliari, dove potrebbe sostituire il partente Alessio Cragno chiudendo così la carriera nella squadra simbolo della propria regione, dove non ha mai militato.

