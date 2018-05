Torino, sfida alla Samp per Grassi

In scadenza dal prestito alla Spal, Alberto Grassi potrebbe continuare il suo peregrinaggio in prestito dato che il Napoli non ha intenzione di riportarlo a casa.Arrivato all'ombra del Vesuvio due anni fa dall'Atalanta, il classe 1995 è stato subito spedito in prestito nella squadra orobica e in questa stagione ha vestito la maglia biancazzurra della Spal. Con mister Semplici, Grassi ha fornito prestazioni di livello, condite con tre gol, che hanno attirato le attenzioni di diverse squadre tra cui Sampdoria e Torino, con la società granata in leggero vantaggio sui blucerchiati

SPORTAL.IT | 23-05-2018 12:30