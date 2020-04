Torino, sfuma una candidatura per la porta

Il Benevento ha dominato in lungo e in largo e a suon di record il campionato di Serie B 2019-2020, che rischia però di non concludersi. Società e tifosi temono la beffa, ovvero di non poter festeggiare la promozione qualora il campionato non riprendesse e si decidesse di non dare vita a promozioni e retrocessioni, ma il parco giocatori non sembra preoccuparsi.

Uno dei protagonisti della cavalcata della squadra di Inzaghi, Lorenzo Montipò, ha infatti parlato chiaro in una diretta Instagam di 'OttoChannel', talgiando corto sull'interessamento del Torino che aveva pensato all'ex Novara come dodicesimo di Salvatore Sirigu per la prossima stagione o eventuale titolare in caso di cessione del portiere della Nazionale: "Io non ho mai dato la disponibilità ad andar via. Ho sempre voluto restare al Benevento e questo vale anche per la prossima estate. Visto che in questi giorni si è parlato e scritto ribadisco che voglio restare qui. La mia intenzione è giocare in serie A con questa maglia”.

SPORTAL.IT | 11-04-2020 23:58