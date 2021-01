Torino, si accelera su Mandragora: la situazione

Il tempo stringe, e in casa Torino si farà tutto il possibile per acquistare Rolando Mandragora in questi ultimi giorni di trattative di calciomercato.

Il centrocampista dell’Udinese è un autentico pupillo del nuovo allenatore granata Davide Nicola, motivo per cui la dirigenza piemontese tornerà a bussare alle porte bianconere per poterselo assicurare.

Lo spiega ‘Sky Sport’, secondo cui le dirigenze dei due club torneranno a incontrarsi alla ricerca di un’intesa definitiva.

OMNISPORT | 28-01-2021 20:49