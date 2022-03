Torino, si pensa al futuro: due attaccanti nel mirino

16-03-2022 15:43

Il Torino è alla ricerca di attaccanti. Con Belotti in scadenza di contratto, Zaza finito ai margini del progetto di Juric e Sanabria che non dà le giuste garanzie in fase realizzativa, i granata iniziano a sondare il mercato.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il tecnico Ivan Juric avrebbe fatto due nomi per l’attacco: il primo sarebbe quello di Giovanni Simeone, in prestito al Verona, che lo riscatterà dal Cagliari per 11 milioni. L’altro calciatore finito nella lista dei desideri del Torino, sarebbe Joao Pedro, il quale potrebbe lasciare la Sardegna al termine del campionato. Per quest’ultimo, la cifra per strapparlo al Cagliari sarebbe di almeno 12 milioni.

OMNISPORT