Torino: si valuta Dennis Praet

Il Torino ha offerto otto milioni di euro al Leicester per acquisire il cartellino del belga Dennis Praet. Il direttore sportivo dei granata Davide Vagnati crede che l’attesa sin qui maturata per prelevare calciatori da fornire a Juric possa rivelarsi veramente vincente. Il passo successivo sarà la presentazione ufficiale dell’offerta alla squadra britannica, sperando che nonostante il rifiuto dei granata nel riscattare Praet in base al diritto presente nella trattativa dello scorso anno, possa comunque arrivare una risposta positiva che sia in grado di soddisfare tutte le parti in causa.

