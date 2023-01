Torino, ufficiale: Lukic al Fulham a titolo definitivo

Il centrocampista serbo si trasferisce ai Cottagers di Premier League per 10 milioni senza bonus

31-01-2023 21:17

“Il Torino Football Club comunica di aver ceduto al Fulham Football Club, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Sasa Lukic. Il Torino ringrazia Sasa per l’impegno e per il contributo offerto in questi anni vissuti insieme e lo saluta con un in bocca al lupo per il proseguimento della sua carriera”.

Questo il comunicato della società granata che congeda il prolifico centrocampista serbo ai Cottagers di Premier League, che se lo sono aggiudicati a titolo definitivo per una cifra di trasferimento pari a 10 milioni di euro senza bonus. Contratto di quattro anni e mezzo (fino al 30 giugno 2027) per il classe 1996, che andrà a guadagnare 2,2 milioni netti a stagione.

