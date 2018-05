Torino, un vecchio obiettivo lancia segnali

Di un suo futuro al Torino si parla da due anni, tanto è il tempo che la dirigenza granata lo ha messo nel mirino.

La prossima estate però potrebbe essere quella giusta per portare sotto la Mole Facundo Ferreyra. L’attaccante argentino classe '91, in forza dal 2015 allo Shakhtar Donetsk, è reduce dalla miglior stagione della carriera, in patria e in Europa, dove con la propria squadra si è spinto fino agli ottavi di Champions, eliminato dalla Roma (nella partita di ritorno Ferreyra si è anche reso protagonista di un episodio censurabile, la spinta a un raccatapalle nei minuti finali).

Dopo i 30 gol stagionali, 21 dei quali in campionato, il giocatore è pronto per il grande salto, al punto da aver già ufficializzato l’addio al club ucraino, senza però fornire ulteriori dettagli: "Lascio lo Shakhtar, ma ancora non posso dire per chi firmerò. Mi piacciono la serie A italiana e la Liga spagnola, ma ho diverse proposte al momento. Vedremo" ha specificato Ferreyra.

SPORTAL.IT | 21-05-2018 18:55