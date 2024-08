Torino, Vanoli sbotta: porca zozza, ma di quale debacle parlate?

Il tecnico granata difende la prova dei suoi nonostante la rimonta subìta nel finale, Fonseca rimprovera il I tempo del Milan: "Siamo stati passivi"

E’ rimasto talmente contento della prova del suo Torino da riuscire a digerire anche un pareggio-beffa a San Siro quando sentiva già i tre punti in tasca. Vanoli, al debutto sulla panchina granata, in sala stampa reagisce con rabbia a chi mette in risalto gli otto minuti finali che sono costati la mancata vittoria.

Vanoli reagisce duramente a chi parla di debacle

Il tecnico granata sbotta quando gli parlano di debacle dall’88’ in poi: “Porca zozza, ma quale debacle. È successo ciò che succede ad una squadra che affronta una grande squadra. Loro hanno dei cambi che ci hanno messo ancor di più sotto pressione. È stato un esordio quasi perfetto. Sono emozionato, perché esordire a San Siro è stata una fortuna. Ho fatto i complimenti a questi ragazzi, perché hanno dimostrato di poter fare calcio contro una grande squadra. E questa è una base importante per fare qualcosa di più. È iniziato un processo, ci saranno alti e bassi. La differenza di oggi è stata nei cambi”.

Voti non vuol darne ma Vanoli è convinto che si possa ancora migliorare: “Inutile dare voti oggi. È un processo con alti e bassi. Era importante far capire a questi ragazzi che si possono fare cose importanti. Dobbiamo migliorare in tante cose; in fase di possesso siamo stati un po’ lenti e meno fluidi. Negli ultimi cinque minuti abbiamo avuto la paura di alzarci. Lavorando si può migliorare. Come ho fatto a far rendere subito il Torino? Perché ho fatto tanta gavetta. L’esperienza con tanti allenatori mi ha dato tanta sicurezza. Finalmente ho fatto l’esordio, quindi almeno una in Serie A l’ho fatta”.

Fonseca rimprovera il primo tempo del Milan

Prova a sorridere anche Fonseca che si tiene la rimonta ma boccia il primo tempo: “Non mi aspettavo che potessimo essere perfetti adesso, ma devo dire che nei primi 45′ siamo stati passivi, senza intensità. Poi siamo stati più aggressivi davanti, avendo opportunità sufficienti per vincere la partita. Dobbiamo continuare a lavorare, c’è tanto da migliorare”. Tanti big sono rimasti inizialmente in panchina: “Abbiamo una settimana per migliorare fisicamente questi giocatori. Era impossibile farli giocare dall’inizio ma quando sono entrati hanno fatto bene. Ora abbiamo bisogno di fargli recuperare velocemente la forma fisica”.

Sotto accusa c’è soprattutto la difesa: “È vero che abbiamo sbagliato, stiamo lavorando tanto sui movimenti difensivi, non solo collettivi ma anche indviduali. Il primo a sbagliare qui sono io, dobbiamo capire che stiamo cambiando tante cose, i giocatori hanno bisogno di capire meglio determinate cose e anche individualmente, possiamo avere strategia, struttura.. ma se non siamo forti nei duelli sarà difficile. Penso che sia un problema collettivo, non un problema di difensori ma collettivo. La squadra deve migliorare difensivamente, è un po’ passiva mentre io la voglio più aggressiva nel recuperare palla. Abbiamo lasciato tempo e spazio al Torino per giocare la prima fase con calma”.

Fonseca contento di Leao e Morata

Ultima riflessione su Leao: “Rafa oggi è stato difensivamente un giocatore diverso. Ha lavorato bene difensivamente. Un giocatore come lui dev’essere sempre vicino alla porta, dev’essere più dinamico, attivo. Rafa ha la capacità per fare più gol e assist. Oggi ci ha provato, gli è mancato solo il gol. Ha lavorato tanto per avere la possibilità di fare gol. Morata ha tanta esperienza, può creare spazi per Rafa. Il problema non è offensivo, abbiamo tante soluzioni e strutture. Il problema è la passività della squadra in fase difensiva”.