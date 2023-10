Pagelle di Torino-Verona 0-0: Zapata lotta da solo, Cruz figlio poco d'arte, Schuurs è un muro

Top e flop della partita Torino-Verona valida per la 7a giornata di serie A 2023/2024: Zapata fa a sportellate con i difensori del Verona, Cruz non regge le aspettative

02-10-2023 20:26

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Finisce senza gol e con pochissime emozioni il match tra Torino e Verona. La squadra di Juric sperava di riuscire a rilanciare la sua classifica verso zone più nobili invece deve accontentarsi di un pareggio che serve a poco e di una prestazione che non convince neanche in chiave futura. Sul fronte opposto un Verona, invece, che dimostra di essere una squadra molto difficile da battere e che torna a casa con un pareggio esterno che può essere prezioso per la lotta alla salvezza.

Torino-Verona: la chiave della partita

La prima occasione della partita è del Torino con Seck che saggia subito i riflessi di Montipò. Le due squadre si affrontano con schemi speculari ed entrambe con un atteggiamento molto aggressivo in fase di riconquista del pallone. La prima parte di gara non è particolarmente avvincente con tanti errori in fase di palleggio ma sono gli scaligeri che danno la sensazione di poter essere più pericolosi. Juric deve fare anche i conti con i continui infortuni e nel primo tempo perde anche Sazonov. Il primo tempo si gioca su tantissimi duelli fisici che vanno però di pari passo con i tanti sbadigli di una gara senza molte emozioni con Lazaro che proprio all’ultimo respiro prova ad accendere il match ma Montipò ci mette una pezza.

Il secondo tempo segue lo stesso andamento con entrambe le squadre che arrivano sulla trequarti ma poi si perdono in passaggi sbagliati o in tentativi di dribbling rivedibili. Sia Baroni che Juric provano a mischiare un po’ le carte pescando dalla panchina. Ci prova di più il Verona con Faraoni e Djuric che provano a scardinare il forte granata ma senza successo. Il Torino si sveglia un po’ nel finale con Schuurs prima e con Ricci poi che mancano il bersaglio.

Rivivi tutte le emozioni di Torino-Verona

Top e Flop del Torino

Schuurs 6.5 : tocca a lui tenere in piedi una difesa azzoppata da tanti infortuni, tiene botta contro gli attaccanti del Torino senza mai abbassare la guardia. Nel finale va vicinissimo al gol del vantaggio.

: tocca a lui tenere in piedi una difesa azzoppata da tanti infortuni, tiene botta contro gli attaccanti del Torino senza mai abbassare la guardia. Nel finale va vicinissimo al gol del vantaggio. Ilic 5.5 : non riesce mai a farsi vedere dai compagni di difesa per iniziare l’azione offensiva, così come il compagno di reparto Ricci.

: non riesce mai a farsi vedere dai compagni di difesa per iniziare l’azione offensiva, così come il compagno di reparto Ricci. Seck 6: è il più attivo in fase d’attacco, gira a largo sulla fascia destra provando a far valere la sua velocità contro la difesa scaligera.

è il più attivo in fase d’attacco, gira a largo sulla fascia destra provando a far valere la sua velocità contro la difesa scaligera. Radonjic 5.5 : dovrebbe essere lui l’uomo incaricato di accendere la scintilla granata, invece finisce per essere spettatore non pagante.

: dovrebbe essere lui l’uomo incaricato di accendere la scintilla granata, invece finisce per essere spettatore non pagante. Zapata 5.5 : lotta su tutti i palloni, fa a sportellate con i difensori avversari ma di palloni giocabili ne arrivano pochi e finisce per spegnersi.

: lotta su tutti i palloni, fa a sportellate con i difensori avversari ma di palloni giocabili ne arrivano pochi e finisce per spegnersi. Juric (all.) 5: dopo l’ottima prova casalinga contro la Roma, ci si aspettava un Torino decisamente più propositivo contro il Verona, invece viene fuori una gara anonima.

Top e Flop del Verona

Montipò 6.5 : rimane uno dei portieri più sottovalutati della serie A, sempre attento e preciso. E’ un valore aggiunto per Baroni.

: rimane uno dei portieri più sottovalutati della serie A, sempre attento e preciso. E’ un valore aggiunto per Baroni. Dawidowicz 6 : gioca un primo tempo di grande forza fisica contro un cliente non facile come Zapata, nel secondo tempo però esce per un problema fisico.

: gioca un primo tempo di grande forza fisica contro un cliente non facile come Zapata, nel secondo tempo però esce per un problema fisico. Duda 6.5 : a centrocampo è il giocatore che dà un po’ di qualità nel Verona ed è uno che non si tira indietro anche quando c’è da dare battaglia.

: a centrocampo è il giocatore che dà un po’ di qualità nel Verona ed è uno che non si tira indietro anche quando c’è da dare battaglia. Cruz 5 : il figlio del “Jardinero” era molto atteso con la maglia del Verona dal 1’, l’attesa sembra destinata a continuare visto che gioca una gara decisamente anonima.

: il figlio del “Jardinero” era molto atteso con la maglia del Verona dal 1’, l’attesa sembra destinata a continuare visto che gioca una gara decisamente anonima. Ngonge 5 : si vede pochissimo e nella ripresa Baraoni lo toglie per lasciare spazio a Saponara. Mancano le sue giocate in velocità, sembra stanco.

: si vede pochissimo e nella ripresa Baraoni lo toglie per lasciare spazio a Saponara. Mancano le sue giocate in velocità, sembra stanco. Baraoni (all.) 6: la prestazione non è di quelle indimenticabili per il suo Verona che però dimostra di essere una squadra molto compatta e solida a cui manca qualcosa in fase offensiva.

Il tabellino di Torino-Verona

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Sazonov (27’ Tameze), Schuurs, Rodriguez, Soppy (81’ Bellanova), Ilic (54’ Linetty), Ricci, Lazaro, Seck (80’ Karamoh), Radonjic (54’ Vlasic), Zapata. All. Juric

Verona (3-4-2-1): Montipò, Magnani, Dawidowicz (46’ Coppola), Amione (58’ Faraoni), Terracciano, Duda, Folorunsho, Lazovic; Ngonge (76’ Saponara), Suslov (85’ Hongla), Cruz (58’ Djuric). All. Baroni

Arbitro: Feliciani di Teramo

Note: ammoniti Magnani e Tameze. Recupero 3’ pt, 5’ st.

Il calendario completo della serie A