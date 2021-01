Torino, via Giampaolo: c'è Nicola

Il Torino esonera Marco Giampaolo. Fatale per l’allenatore abruzzese il pareggio interno contro lo Spezia, in 10 uomini per oltre 80 minuti. I granata penultimi in classifica cambiano così guida tecnica: al posto dell’ex Milan è in arrivo Davide Nicola.

L’ex allenatore del Genoa sta risolvendo in queste ore il contratto con il club ligure, poi potrà firmare con i piemontesi. Torna così sui suoi passi Urbano Cairo, che sabato sera, dopo la partita con i liguri, aveva inizialmente confermato Giampaolo. Ma il pessimo ruolino di marca del Toro, ancora incapace di vincere in casa, gli ha fatto cambiare idea.

OMNISPORT | 17-01-2021 17:55