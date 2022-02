Torna il Viareggio, ma tra i top club di serie A solo 3 iscritti

22-02-2022 13:13

Dopo due edizioni annullate a causa della pandemia di Covid-19, torna finalmente a marzo, dal 16 al 30, il Torneo di Viareggio, una delle più importanti manifestazioni giovanili di calcio, giunto alla sua 72a edizione.

Riparte il Torneo di Viareggio

L’evento del 2022 risentirà ancora, però, della crisi economica e delle difficoltà organizzative apportate dal coronavirus: il numero di squadre iscritte, appena 24, è sensibilmente inferiore rispetto a quello delle edizioni pre-pandemia. Il torneo femminile, la Viareggio Women’s Football Cup giunta alla 3a edizione, vedrà invece la partecipazione di sole 8 formazioni Primavera.

Ieri sono stati effettuati i sorteggi del torneo maschile, riservato alle formazioni U18: le 24 squadre sono state suddivise in due gironi da 12, a loro volta divisi in 3 sottogironi da 4 squadre.

Le assenze tra i top club italiani

Complessivamente sono 17 i club italiani che hanno iscritto la propria U18 al torneo, più 7 stranieri provenienti da Stati Uniti, Australia, Lettonia, Nigeria e Spagna. Quello che balza all’occhio, scorrendo l’elenco delle squadre al via, è l’assenza di diverse importanti società italiani: tra quelle di serie A, ad esempio, mancano Juventus, Napoli, Lazio e Roma. Gli unici top club presenti sono Inter, Milan e Atalanta.

Assenti anche le due società genovesi, Genoa e Sampdoria, e il Torino, da sempre molto attente allo sviluppo dei vivai. Un’anomalia per la manifestazione e la storia del calcio italiano che in alcuni casi si motiva in parte col fatto che sempre più spesso i tecnici della prima squadra fanno ricorso a giovani provenienti dal settore giovanile: l’esempio più lampante proviene dalla Roma di Josè Mourinho, che in questa stagione ha lanciato diversi ragazzi, non ultimi Volpato e Bove, autori delle reti che hanno salvato i giallorossi contro il Verona.

Le squadre partecipanti alla competizione maschile del Torneo di Viareggio (U18): Atalanta, Bologna, Carrarese, Empoli, Fiorentina, Genoa, Inter, Milan, Monterosi, Parma, Pisa, Pistoiese, Pontedera, Rappresentativa serie D, Sassuolo, Siena, Spal, Uyss New York (Usa), Westchester United (Usa), Apia Leichardt (Australia), Metta (Lettonia), Garden City Panthers (Nigeria), Alex Transfiguration (Nigeria), Jovenes Promesas (Spagna).

Le squadre partecipanti alla Viareggio Women’s Cup: Bologna, Cittadella, Genoa, Livorno, Milan, Apia (Australia), Brondby (Danimarca), Westchester (Usa).

