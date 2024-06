Under 21, Italia-Panama: info, formazioni, orario, dove vederla in tv

Terza giornata del Torneo di Tolone: gli azzurrini sfideranno la formazione di Valdes dopo il ko contro l'Ucraina. Tutto ciò che c'è da sapere

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

L’Italia U21 si appresta a disputare la terza giornata del Torneo di Tolone. La squadra di Carmine Nunziata, lunedì 10 giugno sfiderà ad Aubagne il Panama, con calcio d’inizio fissato alle 18:15. Gli azzurrini, dopo l’esordio vincente contro il Giappone, sono stati mandati ko dall’Ucraina nell’ultimo turno disputato. Di seguito, le probabili formazioni, il calendario e la classifica.

Torneo di Tolone, Italia U21-Panama U23: dove vederla in diretta tv e streaming

La sfida tra Italia U21 e Panama U23, in programma domani, lunedì 10 giugno, valida per la terza giornata del Torneo di Tolone, avrà fischio d’inizio alle 18:15. La sfida sarà visibile in diretta tv e in chiaro su Rai 2: sarà possibile seguirla anche in streaming sull’app RaiPlay.

Partita Torneo di Tolone: Italia U21-Panama U23

Italia U21-Panama U23 Data e orario: lunedì 10 giugno ore 18:15

lunedì 10 giugno ore 18:15 Diretta tv: Rai 2

Rai 2 Diretta streaming: Rai Play

Le probabili formazioni

Le prestazioni per nulla convincenti nelle prime due sfide del torneo di Tolone costringeranno Carmine Nunziata a effettuare ulteriori modifiche per la sfida contro il Panama. Nella gara contro il Giappone, l’Italia U21 “sperimentale”, nonostante le lacune difensive, ha comunque portato i tre punti agli azzurrini. Al contrario della sfida contro l’Ucraina, dove Nunziata ha optato per una formazione con più esperienza ma che ha evidenziato numerosi problemi in entrambe le fasi di gioco.

Nunziata, per la gara contro il Panama, si affiderà al 4-3-1-2. Sassi tra i pali e la difesa composta da Turicchia, Bertola, Dalle Mura e Zanotti. A centrocampo, Pisilli, Bianco e Zuccon. Volpato sulla trequarti sarà alle spalle del duo Cerri-Fini.

ITALIA UNDER 21 (4-3-1-2): Sassi; Turicchia, Bertola, Dalle Mura, Zanotti; Pisilli, Bianco, Zuccon; Volpato; Cerri, Fini. Ct. Nunziata.

Stessi punti in classifica anche per il Panama, che al suo esordio nel Torneo di Tolone ha mandato ko l’Indonesia U20. Nell’ultima sfida disputata, i ragazzi di Valdes sono stati mandati ko dall’Ucraina U23.

PANAMA U23 (4-3-3): Dimas; Tello, Sanchez, Perdomo, Davis; Carras-quilla, Arroyo, Veliz; Phillips, Alvarado, Orelien. Ct. Valdes.

Torneo di Tolone, la classifica del girone B e gli impegni degli azzurrini

Di seguito, i risultati e il calendario completo dell’Italia U21.

Italia U21-Giappone U19 4-3

Ucraina U23-Italia U21 4-0

Italia U21-Panama U23 (lunedì 10 giugno ore 18:15)

Italia U21-Indonesia U20 (mercoledì 12 giugno ore 18:15)

Classifica Girone B

Ucraina U23 – 9 punti*

Giappone U19 – 3 punti

Panama U23 – 3 punti

Italia U21 – 3 punti

Indonesia U20 – 0 punti

*tre gare disputate.