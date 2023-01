Toro, Lazaro ko: bivio di mercato per sostituirlo sulla destra

11-01-2023 11:12

Valentino Lazaro ko per via della lesione collaterale del ginocchio destro e rosa del Torino ridotta all’osso. Occorre a tutti i costi un laterale destro box to box in grado di adattarsi adeguatamente alla visione tecnico-tattica di Ivan Juric.

Secondo il quotidiano La Stampa, il preferito dell’allenatore croato è il connazionale Josip Juranovic, in forza agli scozzesi del Celtic, su cui peraltro resta acceso anche l’interesse del Monza. In alternativa al giocatore fresco di terzo posto al Mondiale in Qatar, ci sarebbe sempre un altro pupillo di Juric come Darko Lazovic, il cui rapporto con l’Hellas Verona è in scadenza nel 2024 e a cui il Torino offrirebbe altri due anni di contratto.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE