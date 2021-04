Toronto FC: un alligatore spunta all'allenamento della squadra

Alla squadra di MLS del Toronto FC è sicuramente capitata una cosa molto strana. In questi giorni la squadra si sta allenando in Florida e durante il consueto allenamento, la squadra è stata interrotta da un alligatore che si è perso ed ha pensato bene di fare qualche palleggio.

“Tutto quello che posso dire è questo: c’era un alligatore, un enorme alligatore in campo. Alcuni dei miei giocatori sono andati verso di lui, io sono scappato dalla parte opposta. Magari è una scena normale qui in Florida, visto che siamo vicini all’acqua. Per i ragazzi è stata una vera emozione vederlo da vicino, un modo bello e curioso per iniziare la seduta d’allenamento”.

L’allenatore del Toronto, Chris Armas, ha commentato con queste parole l’accaduto, che poi è diventato un vero e proprio meme. Tanto che la società stessa, sui social, ha scherzato e qualche ora dopo ha annunciato ufficialmente l’acquisto dell’alligatore, con tanto di comunicato.

Dopo diversi minuti, alcuni membri dello staff del Toronto a bordo di un caddy hanno provato ad allontanare l’alligatore, tentando di spingerlo fuori dal terreno di gioco. Ma è stato lo stesso rettile a prendere autonomamente la via del ritorno.

