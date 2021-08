Toronto, vince Medvedev: "Non l'avrei mai immaginato"

Medvedev ha trionfato a Toronto, battendo in finale lo statunitense Reilly Opelka 6-4 6-3 e centrando il 3° Masters 1000 in stagione: “Non me lo sarei mai immaginato – ha detto il 25enne numero due del mondo – Con fenomeni come Djokovic e Nadal, è un traguardo che sembrava irraggiungibile. Ora sono a 4 vittorie in 5 finali, non male. Sono felice ma voglio andare oltre”.

Medvedev ha sbagliato pochissimo e il rivale non ha potuto fare molto: “È stato perfetto – ha detto Opelka -. Ho avuto una chance di fare il break all’inizio ma sarebbe cambiato poco perché ha dominato anche nei miei turni di battuta”.

OMNISPORT | 16-08-2021 08:02