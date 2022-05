Torreira: "La mia volontà è restare alla Fiorentina"

31-05-2022 11:05

Lucas Torreira dove finirà? Il cartellino del giocatore è di proprietà dell’Arsenal che però, nelle ultime due stagioni lo ha prestato prima all’Atletico Madrid e poi alla Fiorentina.

Il centrocampista uruguaiano è stato uno dei punti cardine della mediana di mister Italiano, ma oggi scade il termine per la Fiorentina per sfruttare il diritto di riscatto da 15 milioni di euro per rilevarne il cartellino dall’Arsenal.

Torreira attende di conoscere il proprio futuro dopo aver dipsutato 31 gare in Serie A e messo a segno 5 gol.

Il centrocampista ha rilasciato un’intervista a Fanpage.it dove ha rivelato la propria volontà in vista del prossimo futuro: “La mia intenzione è quella di restare alla Fiorentina ma il club dovrà trovare un accordo con l’Arsenal. A Firenze e in Italia sto benissimo”.