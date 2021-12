Tortona, Ramondino: “Contro Venezia ci servirà una gara di qualità”

17-12-2021 17:48

Nelle ultime sette giornate Tortona ha sempre alternato sconfitte in trasferta e vittorie in casa.

Questo ruolino di marcia fa pensare che la Bertram, dopo il k.o. esterno in quel di Trento, possa riscattarsi ancora una volta in casa dove però questa domenica, sul parquet del PalaEnergica, arriverà un avversario di rilievo come la Reyer Venezia.

ʺQuando ci si appresta ad affrontare squadre del calibro di Venezia, che nel recente passato ha vinto due Scudetti, una Coppa Italia e una coppa europea, si fa fatica a descrivere in maniera concisa le qualità di un avversario costruito per competere in campionato ed Eurocup” ha affermato in sede di presentazione coach Ramondino.

“È difficile definire i punti di forza di una squadra che ha profondità, qualità di esecuzione e varietà di soluzioni: per questo servirà una gara di livello sulle nostre cose e di flessibilità sulle opzioni che loro sceglieranno”.

Sostanzialmente d’accordo è parso Chris Wright, anche lui presente in conferenza stampa.

ʺCredo che la Reyer sia una grandissima squadra, in tutti gli anni in cui ho giocato in Italia è sempre stata competitiva per la vittoria. Si tratta di un avversario molto difficile, con giocatori che giocano insieme da tanti anni, per cui la nostra concentrazione dovrà essere elevata a livello difensivo. Servirà limitare gli alti e bassi, considerando che questo è un buon test per noi: sarà necessario rimanere umili e rispettare partita e avversariʺ ha detto il playmaker statunitense.

OMNISPORT