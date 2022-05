Tortona vola in semifinale: Reyer al tappeto anche in gara-4

21-05-2022 22:56

Tortona corona la prima, storica stagione in Serie A1 della propria storia centrando la qualificazione alle semifinali scudetto. I piemontesi hanno sbancato il Taliercio di Venezia con il punteggio di 72-60, chiudendo sul 3-1 la serie dei quarti contro la Reyer. Ora la squadra di coach Ramondino affronterà la Virtus Bologna, che si è sbarazzata in tre partite di Pesaro e che Tortona ha già battuto nella semifinale di Coppa Italia lo scorso febbraio.

Dopo l’unico passo falso nella partita che aveva aperto la serie, quindi, Tortona non ha più fallito un colpo infilando due successi consecutivi in casa di una Reyer che chiude al contrario un’annata ben al di sotto delle aspettative.

Per gli ospiti 14 punti per JP Macura e 13 per Jamarr Sanders, a Venezia non sono bastati i 12 punti di Jordan Theodore ed i 10 di Jeff Brooks.

