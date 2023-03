Gli Spurs sarebbero già alla ricerca del sostituto di Conte. Attenzione al nome dell'allenatore dei partenopei che, per il momento, ha in mente altro.

10-03-2023 11:33

Ormai non sembrano esserci più dubbi. L’avventura di Antonio Conte sulla panchina del Tottenham è al capolinea. Salvo imprevisti, a fine stagione si consumerà l’addio del tecnico italiano. Gli Spurs starebbero già cercando il suo successore.

Tottenham, il futuro di Conte ormai è segnato

Complice la cocente eliminazione agli ottavi di Champions League ad opera del Milan, Antonio Conte pare ormai aver deciso di non restare al Tottenham. Il suo contratto è in scadenza a giugno ma ci sarebbe un rinnovo automatico già garantito che il tecnico italiano non sarebbe intenzionato a sfruttare.

Antonio Conte sembra deciso a tornare ad allenare in Italia. Ovviamente bisognerà capire in quale piazza. Continuano a circolare tante voci, anche di un suo possibile ritorno alla guida dell’Inter.

Tottenham, tra i possibili successori di Conte anche Spalletti

Il Tottenham starebbe già vagliando tutti i possibili nomi per decidere a chi affidare, il prossimo anno, la panchina degli Spurs. Non poteva mancare il nome di Mauricio Pochettino, allenatore che tanto bene ha fatto alla guida del Tottenham.

Tuttavia, attenzione al nome di Luciano Spalletti. L’eccellente lavoro che sta facendo a Napoli è sotto gli occhi di tutti e il club inglese potrebbe decidere di farsi avanti in maniera importante, con una proposta economicamente super.

Spalletti il suo contratto con il Napoli: “Minuscolo dettaglio”

Luciano Spalletti, al momento, è concentrato esclusivamente sul campo. Il suo Napoli è impegnato su tanti fronti e non c’è tempo per pensare al futuro.

Lo stesso allenatore è stato chiaro in merito: “Oggi il mio contratto è solo un minuscolo dettaglio all’interno di una grandissima occasione. Se poi vogliamo crearci problemi quest’anno basta parlare dei contratti del futuro”, le sue recenti parole a riguardo. Chiaramente, a fine stagione, si faranno altri discorsi con il Tottenham che potrebbe provare a soffiarlo al Napoli.