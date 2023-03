Zoff sul Napoli: "Spalletti ha dato una grande scossa a tutti"

L'ex portiere e allenatore ha parlato della capolista del campionato e del lavoro fatto finora dal tecnico toscano.

Contro la Lazio è arrivato il secondo ko in questo campionato per il Napoli, che resta sempre lanciato verso lo scudetto. Un ampio vantaggio che può tenere tranquilli i ragazzi di Luciano Spalletti. Secondo Dino Zoff, ex portiere capitano della Nazionale campione del mondo 1982 ed ex allenatore, i meriti del tecnico toscano sono davvero tanti come spiegato in un’intervista a Il Mattino.

Così Zoff: “Luciano è un grande, ha dato una grande scossa a tutti e immagino sia il primo a sapere che una battuta d’arresto ci possa stare. Il vantaggio accumulato è importante e consente di non avere mai paura. Poi anche in Champions la squadra ha fatto bene. Non è mica facile giocare e vincere così contro squadre importanti a livello internazionale. Questo Napoli non può non piacere”.