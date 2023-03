Times: “Conte rivuole l'Italia, contatti con l'Inter”

Secondo il quotidiano inglese, l'allenatore non resterà al Tottenham anche l'anno prossimo e potrebbe esserci un clamoroso ritorno in nerazzurro

07-03-2023 11:21

Antonio Conte e l’Inter potrebbero riabbracciarsi l’anno prossimo. Lo scrive il Times. L’allenatore leccese avrebbe nostalgia dell’Italia: “Se il Tottenham dovesse essere eliminato dall’Europa aumenteranno le possibilità che Conte e il club si separino prima della scadenza del suo contratto alla fine della stagione. Gli Spurs hanno la possibilità di prolungare di un anno il suo attuale contratto, ma il 53enne tecnico italiano ha detto che rimarrà in carica la prossima stagione solo se sarà felice, e si prevede che tornerà in Italia quest’estate”.

Nelle settimane scorse ci sarebbero stati contatti informali tra il tecnico e l’Inter dopo la separazione di due stagioni fa. In caso di addio di Simone Inzaghi, Conte is on fire.