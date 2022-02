Tottenham, Antonio Conte fa retromarcia

25-02-2022 17:28

Il tecnico del Tottenham Antonio Conte torna sui suoi passi e non lascerà gli Spurs dopo lo sfogo seguito alla sconfitta contro il Burnley, la quarta nelle ultime cinque partite. “Le mie parole sono state molto chiare, non è normale perdere 4 gare nelle ultime 5. Quando succedono queste situazioni è giusto fare delle valutazioni sui perché e trovare delle risposte”.

“Non sono abituato a perdere così. Dimissioni? Penso che ora la soluzione sia continuare a lavorare molto per dare soddisfazioni ai nostri tifosi. Lavorare sul presente per trovare soluzioni. Ho parlato con Levy e il presidente sa che sono qui per aiutare il club in ogni momento. Lo farò fino alla fine. Questa è la realtà e lui sa che stiamo lavorando sodo. Ha grande considerazione del nostro lavoro e del lavoro del mio staff”.

