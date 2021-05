Tottenham, Aurier: “Il mio ciclo qui è finito”

Si potrebbe concludere quest’anno l’avventura di Serge Aurier al Tottenham. Il difensore ivoriano, il cui nome è stato accostato nel recente passato anche a quello di club italiani, ha infatti annunciato la sua decisione di lasciare il club londinese per iniziare una nuova esperienza.

Lo ha fatto attraverso un’intervista rilasciata a ‘ L’Equipe ’, con la quale ha tra l’altro reso noto che non ci sono possibilità che si possa trovare un accordo per il prolungamento del contratto che scadrà nel 2022. “Tutti sanno che se avessi voluto prolungare il mio contratto con il Tottenham, l’avrei già fatto. Non lo farò quindi nei prossimi sei mesi. Sono arrivato alla fine di un ciclo ed è arrivato il momento di guardare altrove. I dirigenti del club e i miei agenti hanno già concordato le condizioni per la cessione, vediamo che cosa accadrà”.

In cuor suo il difensore spera di poter tornare magari a vestire la maglia del PSG . “Non ho mai nascosto il mio desiderio di tornarci un giorno, è il club del mio cuore ed è la squadra per la quale faccio il tifo. Non voglio però che si pensi che voglio solo ed esclusivamente il PSG, io non so chiudendo la porta a nessuno. Ovviamente se anche il PSG dovesse fare un’offerta per me, rappresenterebbe la mia prima scelta”.

OMNISPORT | 31-05-2021 12:56