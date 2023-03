Tottenham: Conte esonerato già in settimana?

Dall'Inghilterra arrivano conferme in merito ad un eventuale avvicendamento con un traghettatore

20-03-2023 23:46

Tra Antonio Conte e il Tottenham il rapporto è ai titoli di coda. Dopo la sfuriata contro la società degli scorsi giorni, si avvia alla conclusione l’avventura di Conte a Londra. Potrebbe interrompersi già in settimana e al suo posto, come traghettatore, subentrargli Ryan Mason. Conte, nell’ultima conferenza stampa, ha attaccato la proprietà accusando la stessa di aver cambiato molti tecnici di valore pur non vincendo nulla in vent’anni. Il pugliese ha inoltre lanciato un’invettiva contro i giocatori accusandoli di giocare in modo troppo rilassato perchè non abituati a giocare in competizioni di alto livello. Un’ennesima rottura burrascosa dopo quelle celebri di Inter, Chelsea e Juventus.