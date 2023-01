Tottenham, due grandi pretendenti per Kane

24-01-2023 22:24

Da tanti anni Harry Kane è il centravanti del Tottenham. È capitano e bandiera degli Spurs, ma a ogni finestra di mercato si parla di una possibile nuova avventura per l’attaccante inglese. Secondo quanto riportato da Sky Deutschland, Kane resta sempre nei pensieri del Bayern Monaco, che già ci pensava la scorsa estate dopo l’addio di Robert Lewandowski verso il Barcellona.

Le possibilità al momento restano ancora basse, con il contratto di Kane con il Tottenham che scadrà tra un anno e mezzo, a giugno 2024. Per Sky Italia, un’altra squadra che pensa tanto al centravanti inglese è il Manchester United. Tra pochi mesi in estate potrebbe anche aprirsi la trattativa, specie se i Red Devils torneranno, come sembra, a giocare in Champions League.