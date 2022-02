18-02-2022 08:51

Kane non ha ancora deciso se restare al Tottenham. Secondo quanto riportato da il The Sun, l’attaccante degli Spurs avrebbe chiesto alla società di sostenere Conte nel prossimo mercato estivo.

Insomma, Kane resterebbe ad una sola condizione: investimenti importanti in estate per aiutare il tecnico italiano a rendere la rosa davvero competitiva. Conte ha un alleato in più.

