Tottenham-Milan: Brahim Diaz verso il forfait

Il trequartista ispano-marocchino si è allenato ancora a parte. Difficile un suo impiego da parte di Pioli a Londra

06-03-2023 17:03

C’è preoccupazione in casa Milan relativamente a Brahim Diaz in vista della gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma a Londra mercoledì 8 marzo alle 21. Il grande protagonista della gara di andata (suo il gol con cui i rossoneri hanno battuto 10 agli Spurs) è ancor dolorante al ginocchio – in seguito al trauma distorsivo riportato poco prima del match contro la Fiorentina.

Anche nella sessione odierna di allenamento, come riportato da Sky Sport, il trequartista ispano-marocchino si è allenato a parte. Decisiva, quindi, la rifinitura di domani (martedì). In caso di forfait, il suo posto potrebbe essere preso da Rade Krunic, in adattamento sulla trequarti.