Tottenham, stagione finita per Rodrigo Bentancur

Dopo l'infortunio nella gara contro il Leicester, gli esami hanno confermato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro

13-02-2023 13:16

Per il Tottenham Hotspur di Antonio Conte, prossimo avversario del Milan agli ottavi di andata di Champions Laague (fischio d’inizio domani, martedì 14 febbraio alle 21 allo stadio “Giuseppe Meazza”), l’ultima partita di Premier contro il Leicester City è stata nefasta a trecentosessanta gradi.

Non spoli, infatti, i londinesi sono stati sommersi di gol (4-1) al King Power Stadium dalla formazione di Brendan Rodgers, ma hanno anche perso per infortunio il centrocampista uruguaiano Rodrigo Bentancur, che dopo aver portato momentaneamente in vantaggio gli Spurs, è uscito di scena al 65′. Gli esami strumentali hanno confermato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Che significa, stagione finita per l’ex Juve.