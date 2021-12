Totti allo stadio per Roma-Inter: torna all'Olimpico dopo due anni

04-12-2021 14:41

Francesco Totti sarà presente in tribuna allo Stadio Olimpico per assistere alla sfida tra la Roma e l’Inter.

La società giallorossa ha confermato la presenza dell’ex capitano nonché simbolo romanista attraverso un tweet apparso sul profilo ufficiale del club:

Per Totti si tratta di un ritorno a casa dopo un digiuno da Olimpico di due anni. Terminata l’avventura da dirigente, e successivamente a causa del Covid, per l’ex numero 10 non vi era più stata occasione di rimettere piede nel luogo dove ha scritto pagine memorabili della storia della Roma.

OMNISPORT