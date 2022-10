09-10-2022 11:44

Nuova puntata della telenovela tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Il tormentone si arricchisce sempre di nuovi particolari ma stavolta non sono chiacchiere di corridoio, rivelazioni di amici o conoscenti, foto compromettenti o messaggini proibiti sui cellulari, stavolta c’è una data – assai prossima – in cui la coppia scoppiata dopo mesi di messaggi solo a mezzo social e a mezzo stampa si vedranno faccia a faccia.

Il 14 ottobre udienza in Tribunale per Totti e Blasi

La data è quella del 14 ottobre: l’ex capitano della Roma e la showgirl si vedranno in tribunale, come informa il Corriere della sera. Sul tavolo c’è per il momento solo la contrastata vicenda delle borse e degli orologi.

Dopo che Ilary, assieme al padre, avrebbe presto dalla cassetta di sicurezza in banca tutti i Rolex del marito (ostentandone uno anche in una recente foto) e la risposta di Totti che per riaverli ha preso “in ostaggio” le costosissime borse firmate della Blasi, la vicenda è finita in tribunale.

Totti rivuole i Rolex, Blasi chiede le sue borse

L’avvocato della conduttrice Mediaset, Alessandro Simeone, che difende Ilary, ha presentato un’azione di reintegrazione a difesa del possesso per riavere indietro le borse. Anche gli avvocati di Totti, Conte e Bernardini de Pace, intendono recuperare i Rolex di Totti e presenteranno a breve analogo ricorso per riaverli indietro. Il Giudice ascolterà le parti il 14 ottobre.

Totti-Blasi: Non c’è ancora una data per la separazione

Diverso il discorso sulla separazione legale. Gli avvocati continuano a sentirsi per provare a trovare un accordo ma la situazione è tesissima: Francesco e Ilary vivono ancora nella casa dell’Eur con i figli, senza incrociarsi mai, nel fine settimana lui è a Roma Nord dalla nuova compagna, Noemi, lei fa la spola con Milano ma presto si dovrebbe arrivare a un compromesso diverso.