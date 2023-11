Totti-Blasi, le verità di Ilary in "Unica" scatenano la bufera sul web

Nel docufilm su Netflix la showgirl rivela i dettagli della rottura con l'ex capitano della Roma, accusandolo di aver tradito: le reazioni del web

25-11-2023 10:12

Un’ora e venti minuti per racchiudere una storia d’amore durata venti anni. E per farla a pezzi. Il docufilm di Ilary Blasi “Unica”, andato in onda su Netflix, è il racconto intimo della showgirl sulla rottura con Francesco Totti. Una confessione a cuore aperto in cui Ilary ha ripercorso le tappe che l’hanno portata al divorzio con la sua versione dei fatti che sta facendo discutere da ieri sera il popolo del web.

Ilary rivela come ha scoperto la relazione di Totti con Noemi

Dice tutto Ilary, racconta di come ha scoperto della relazione tra l’ex capitano della Roma e Noemi Bocchi: “Sapevo già tutto di loro, avevo le foto, ma sono stata ferma per non fare danni. Ho ingaggiato un investigatore di Milano. Una sera mi ha detto che avrebbe portano Isabel a cena in un ristorante, ma io sapevo che non ci sarebbe mai andato in quel ristorante. Ho ingaggiato un investigatore privato, avevo tutte le foto ma sono stata ferma per non fare danni“.

Il ricatto che Totti avrebbe fatto a Ilary

Tra i racconti, anche un retroscena su un “ricatto” che l’ex calciatore avrebbe fatto alla showgirl. «Lui mi faceva sentire in colpa», ha raccontato Ilary, che insieme ad un’amica si è trovata a bere un caffè con un ragazzo. «Solo un caffè», dice Ilary. Ma tanto è bastato, per scatenare le ire di Totti. Così, l’ex capitano della Roma, l’ha messa di fronte a una scelta: «Mi ha detto: per far sì che io mi possa di nuovo fidare di te, tu devi cancellarti dai social, devi cambiare numero e devi smettere di lavorare».

Una richiesta che, per Ilary, è stata inaccettabile: «Tra la mia vita e la tua, io scelgo la mia. Non è questo il modo di recuperare il rapporto», ha ammesso.

I tifosi si dividono tra Totti e la Blasi

Il web è scatenato e fioccano le reazioni: “Donne come la Blasi mi fanno tristezza.. sono anni che prova a distruggere Totti, l’invidia verso suo marito l’ha, sempre divorata! Ora si lamenta ma senza Totti – parole sue- non sarebbe stata nessuno (per me è ancora tale)! Piange” e poi: “Sono parole della piagnona… non lo dico io che lei brillava di luce riflessa, la piagnona disse che senza Totti non sarebbe passata in prima fila! Questa mi fa vergognare di essere donna.. approfitta di certi temi delicati!! E comunque non sa manco recitare!!” e anche: “la storia dimostra invece che Totti era circondato di ragazze pronte a tutto pur di passare una notte con il famoso Totti…”

C’è chi scrive: “Mi permetto di dire solo una cosa … quando entra qualcuno in una coppia … è’ perché la coppia lo ha permesso” e ancora: “Totti è una leggenda nel calcio italiano, probabilmente proprio per questo come tanti uomini abituati a celebrazione costante, voleva essere osannato anche in casa. Ilary andava per conto suo, aveva la sua vita. Si sono persi. Capita”.

C’è chi condanna i comportamenti di Francesco Totti

Non manca l’altra campana: “Totti è ed è sempre stato un uomo MINUSCOLO, ne abbiamo avuto solo ulteriore conferma. Ah sono romanista sfegatato ma io, a differenza di qualche cerebroleso, non ho idoli da difendere sempre e comunque” e anche: “il maschilismo di Totti è inequivocabile da uno che è venuto su a calcio e tifoseria”, e infine: “Essere campioni sul campo, non vuol dire essere campioni nella vita e lui hai dimostrato di essere un ominicchio! Lo schifo di chi sapeva ed è stato sempre in silenzio! Chapeau a Ilary, che ha avuto gli attributi più di lui”