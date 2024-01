Totti-Blasi, personal trainer di Ilary confessa: non fu solo un caffè

Non solo un incontro rapido in un bar ma una vera e propria relazione intima. Questo è ciò che racconta Iovino, pronto a testimoniare in Tribunale

25-01-2024 09:19

Tutta colpa di quel caffè. Che poi solo caffè non fu. Ma la storia tra Francesco Totti e Ilary Blasi era in realtà già in crisi, quando è subentrata la figura del personal trainer con quest’ultimo indicato dal Pupone come l’uomo con cui la moglie lo avrebbe tradito. La tesi è sempre stata smentita dalla showgirl ma oggi a parlare è stato proprio il terzo incomodo che a distanza di tempo ha voluto raccontare la sua verità sulla vicenda.

Le chiacchiere innocenti e il caffè

“Innocenti chiacchiere con un amico“. Così, Ilary Blasi, aveva definito le sue uscite con Francesco Iovino. Un caffè preso al bar, peraltro con amica al seguito che sarebbe la parrucchiera Alessia Soldani. Questa versione, però, contrasta con quella sostenuta da Francesco Totti che ha denunciato pubblicamente una liaison tra l’ormai ex moglie e l’influencer. I messaggi trovati sul cellulare dall’ex romanista lo avevano fatto infuriare e questo sarà argomento di dibattito in tribunale.

La versione di Iovino

L’uomo del caffè, Francesco Iovino, ha deciso di dire la sua dopo mesi di silenzio. Ha parlato nel corso di un’intervista rilasciata al Messaggero confermando di aver avuto una relazione intima con Ilary Blasi. “In realtà non avrei voluto parlare dell’argomento. Però mio malgrado sono stato continuamente tirato in ballo. Nel documentario Unica e nel libro. Poco tempo fa è uscita la notizia che indica il mio nome come testimone principale di Francesco Totti nella causa di separazione tra di loro. Alla luce di questo, dietro consiglio dei miei legali, ho deciso di parlare io“.

La relazione raccontata dall’influencer

A quel punto parte il racconto di Iovino dal quale si evince una storia completamente differente da quella evidenziata nel corso del documentario. La prima mossa la fece proprio l’influencer, dopo averla conosciuta nel 2020 attraverso i social e successivamente di persona ad una mostra di Bansky. Da quel momento, poi, incontri fugaci a casa di lui, nel negozio da parrucchiera della Soldani mentre l’ipotesi dell’hotel a Milano non viene né confermata né smentita dall’interessato. “Ne parlerò in tribunale, se necessario” spiega Iovino.

Il matrimonio era però già finito

“Non una storia, ma una frequentazione intima” spiega Cristiano Iovino. Che poi aggiunge: “Si stava insieme quando gli impegni di lavoro lo concedevano. Potevano passare mesi senza vedersi, visto che io ero spesso fuori“. Ma questa relazione non avrebbe influito sul matrimonio, già da tempo finito stando a quanto raccontato da Ilary Blasi allo stesso influencer: “Nei nostri incontri non si parlava molto della situazione in casa sua. Ma mi aveva fatto intendere che il suo matrimonio fosse ai titoli di coda. E che vivessero praticamente da separati in casa. Altrimenti avrei sicuramente evitato una situazione del genere“.

L’uscita del documentario rovina il rapporto

Infine, l’uscita del documentario che – stando a quanto trapela dalle parole di Iovino – avrebbe rovinato definitivamente il rapporto tra i due. “Non ero stato avvisato” spiega l’influencer. Che poi rivendica l’autenticità della propria versione dei fatti: “E’ tutto dimostrabile, anche se spero che non ce ne sia bisogno“. L’emergere di questa storia potrebbe anche favorire Totti, il quale ha sempre sostenuto di non aver mai tradito per primo. Staremo ad attendere i nuovi inevitabili capitoli della saga.